Федор Помелов открыл свою выставку в Чехове

Жители Чехова получили возможность познакомиться с творчеством известного художника Федора Помелова, чьи работы завораживают своей красотой и душевностью, передает пресс-служба администрации городского округа.

В ДК «Дружба» открылась выставка «По русским улочкам», представляющая живописные работы художника, мастера изображения архитектуры.

На выставке представлены милые старые дворики, наполненные теплом и любовью, которые словно переносят посетителей в прошлое. Насыщенные мазки маслом придают работам автора необыкновенный простор и глубину, делая их по-настоящему живыми.

Открытие выставки собрало множество гостей, которые высоко оценили талант мастера и горячо приветствовали художника.

Выставка «По русским улочкам» — это отличная возможность для жителей Чехова погрузиться в мир искусства и насладиться красотой русской архитектуры.

Выставка будет работать по адресу: ул. Чехова, 45, до 26 июня.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.