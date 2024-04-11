ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на «Крокус»

Глава ФБР Кристофер Рей отметил, что в настоящее время фиксируется огромное количество угроз нацбезопасности страны. Такого их числа еще не было никогда.

Все большее беспокойство в Штатах вызывает «возможность скоординированной атаки», которая может быть спланирована террористической группировкой.

По мнению Рея, есть необходимость продлить программу правительства США, которая позволяет спецслужбам без дополнительного разрешения отслеживать звонки и сообщения граждан.

При теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, погибли более 140 человек. По уголовному делу проходят свыше 10 фигурантов, в том числе и сами исполнители атаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.