Фармацевтический рынок активно осваивает онлайн-формат

Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором цифровизации в фармацевтике. Согласно данным агентства DSM, за первый год пандемии доля e-commerce в этой сфере выросла на 10%.

Одним из ярких примеров следования этому тренду в России является интернет-аптека Polza.ru. Особенно актуально это для жителей регионов, где часто наблюдается нехватка редких лекарств. Онлайн-формат позволяет не только заказать необходимые препараты, но и получить их в ближайшей аптеке или с доставкой на дом. Благодаря эффективной логистике Polza.ru, такие востребованные категории, как обезболивающие, остаются доступными для покупателей.

Для фармацевтических компаний Polza.ru выступает не только каналом сбыта, но и важным инструментом маркетинговой аналитики. Производители могут оценивать эффективность рекламных кампаний, изучать данные о продажах и оптимизировать стратегии поставок.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост доли онлайн-аптек, и успешный опыт Polza.ru служит подтверждением этой тенденции.