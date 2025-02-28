Фаевская вручила награды помощникам Уполномоченного на общественных началах

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с помощниками Уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах в муниципалитетах. На встрече подвели итоги работы общественных помощников за 2024 год.

В прошлом году помощники Уполномоченного проконсультировали 2034 человека, провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Также приняли участие в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов — оперативные совещания в администрациях муниципальных образований, заседания советов депутатов, круглые столы и другие.

«Вы стали неотъемлемой частью нашего института Уполномоченного. Итоги вашей работы будут отражены в Докладе „О деятельности Уполномоченного в 2024 году. Цифры говорят сами за себя, вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Безусловно, выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку каждому помощнику в муниципальном образовании“, — обратилась Ирина Фаевская к помощникам.

В рамках встречи Ирина Фаевская вручила Знак Уполномоченного по правам человека в Московской области «За защиту прав человека в Московской области» Николаевой Марине Александровне (округ Воскресенск).

Почетной грамотой за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области награждены: Евтушенко Вера Павловна (г.о. Щелково), Машукова Ирина Юрьевна (г.о. Домодедово), Алышева Клавдия Ивановна (г.о. Краснознаменск и г. о. Власиха), Прокопенко Николай Иванович (Наро-Фоминский г. о.), Уткина Галина Сергеевна (м.о. Истра), Накорякова Татьяна Николаевна (г.о. Сергиев Посад).

Благодарность за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области была объявлена: Аристову Николаю Викторовичу (г. Пущино г. о. Серпухов), Котовой Ирине Вячеславовне (г.о. Серпухов), Аксеновой Галине Юрьевне (Можайском м. о.), Сударикову Вадиму Анатольевичу (г.о. Долгопрудный), Терехову Валерию Петровичу (г.о. Кашира), Лухтан Нине Васильевне (г.о. Люберцы), Дубинской Марине Евгеньевне (м.о. Егорьевск), Физину Сергею Владимировичу (Богородский г. о.), Токаревой Светлане Владимировне (г.о. Красногорск), Стрелкову Алексею Анатольевичу (г.о. Подольск).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.