Фаевская предложила пересмотреть нормативные акты о санаторном лечении инвалидов

Сегодня на межрегиональной конференции «Эко-социальные технологии интеграции — основа соблюдения прав инвалидов» в ситуационном центре города Москвы омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская предложила пересмотреть нормативные правовые акты, касающиеся предоставления санаторно-курортного лечения для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Ко мне обращаются за помощью посодействовать в получении санаторно-курортного лечения, полагающегося заявителям по закону. Сложность возникает в том, что норматив финансовых затрат на санаторно-курортное лечение в месяц на одного гражданина не соответствует реальной стоимости путевки в 2025 году. Поэтому ежегодные объемы финансирования не позволяют обеспечить всех граждан льготных категорий санаторно-курортными путевками. Предлагаю министерству труда и социального развития РФ рассмотреть вопрос о возможности выдачи инвалидам сертификатов для самостоятельного приобретения путевок в организации, включенные в Государственный реестр курортного фонда РФ», — отметила Ирина Фаевская.

В 2024 году доля обращений граждан по вопросам защиты прав инвалидов составила 5,1% от общего числа обращений. За первые девять месяцев 2025 года этот показатель увеличился до 6,7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.