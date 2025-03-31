Ежедневно помощь соцработников получают около 50 тыс жителей Подмосковья

Социальные работники — это специалисты, которые играют ключевую роль в поддержке людей, нуждающихся в социальной защите, включая пожилых, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами. В Подмосковье ежедневно социальные работники помогают более 50 тыс. жителям, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Они оказывают широкий спектр услуг, начиная от консультаций и помощи в оформлении документов до организации ухода и поддержки на дому. Всего в Подмосковье более 4 тыс. социальных работников и помощников по уходу на дому. Они с чуткостью и особым трепетом выполняют свою работу, помогая тем, кто в этом так нуждается», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Социальные работники активно взаимодействуют с различными учреждениями и организациями, чтобы обеспечить комплексный подход к решению проблем своих подопечных. Например, специалист может помочь с домашними делами, купить продукты, оплатить коммунальные платежи или же оформить меры поддержки.

Получить помощь социального работника можно, подав заявление на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/12928.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.