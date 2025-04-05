Эвакуированным жителям Курской области в Подольске передали ноутбуки и бытовую технику

Предприниматель из Подольска Армаис Есаян передал в Детско-юношеский центр «Мечта» ноутбуки для детей, эвакуированных из Курской области, ДНР и ЛНР. Также туда доставили демисезонные вещи, тонометры, чайники, обогреватели, утюги, гладильные доски, инструменты и средства для уборки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Все очень пригодится, особенно рады ноутбукам. Наш учебный класс станет еще лучше. Сегодня без компьютера никуда. Цифровые домашние задания, дневники — все там. Спасибо вам большое, это неоценимая помощь», — сказала заместитель директора ДЮОЦ «Мечта» Марина Козина.

Предприниматель Есаян постоянно помогает эвакуированным жителям и детям-сиротам, а также тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Передает необходимые вещи, устраивает праздничные и выездные мероприятия.

За три года в центре временного размещения получили помощь более 400 человек. В настоящее время здесь проживают около 120 жителей ЛДНР и более 30 переселенцев из Курской области. Власти округа помогают им с оформлением документов, организуют медицинское сопровождение, создают условия для общения и досуга. Дети посещают школы и детские сады, для этого выделили автобусы. .

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.