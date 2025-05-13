«Это шутка»: в РПЦ прокомментировали предложение священника дарить батюшкам яхты

В РПЦ заявили, что слова священника Владислава Берегового, который призвал дарить яхты и квартиры батюшкам, были шуткой, сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент прокомментировал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он утверждает, что слова Берегового были шуткой.

«Это шутка, разве это не очевидно?» — сказал Кипшидзе.

Ранее у Берегового спросили, какие подарки стоит вручать батюшкам. Тот со смехом ответил, что дарить священникам нужно «яхту, Mercedes и квартиру на Тверской».