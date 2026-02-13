Этапы любви: как укрепить отношения после угасания эмоций

Любовь — это сложное, комплексное чувство, феномен человеческих взаимоотношений, который имеет множество слоев и развивается, трансформируется с течением времени. Чтобы укрепить чувства после угасания первых эмоций, важно устраивать романтические свидания, сообщила РИАМО клинический психолог, юнгианский психотерапевт (школа женской психологии «ЛЕЛЕЯ») Мария Царева.

Первый этап — влюбленность

Начало отношений (влюбленность, страстная любовь) часто похоже на яркую вспышку, искрящийся фонтан эмоций. Это этап совпадения наших проекций, ожиданий, идеального образа возлюбленного с реальным живым человеком. Эта стадия (зона баланса) длится относительно недолго — от пары месяцев до пары лет максимум.

«Задача этого этапа — узнать друг друга, найти пересечения ценностей, целей, убеждений и принципов, на которых будут строиться отношения дальше. Чем больше точек контакта, тем прочнее будет фундамент», — рассказала Царева.

Второй этап — зона компромисса

После угасания первого эмоционального всплеска пара переходит в зону компромисса. Это уже не столько яркие эмоции, сколько осознанный выбор и ежедневный труд. Мы узнаем партнера ближе и видим, что он — живой человек, а не идеальный образ из сказки.

«А у живого человека есть свои ограничения, недостатки, особенности. И тогда партнер перестает быть просто проекцией для наших фантазий и становится реальным, отдельным человеком, через отношения с которым мы познаем себя и свои ограничения тоже», — уточнила психолог.

В таких отношениях мы учимся договариваться, искать компромиссы, идти на уступки и доверять другому зоны ответственности. Такая зрелая любовь может длиться всю жизнь, потому что она не статична — она взрослеет вместе с нами, углубляется, трансформируется, становится опорой и безопасной гаванью.

Как укрепить многолетние отношения?

Романтические свидания даже спустя много лет могут помочь укрепить отношения и эмоциональную близость. Они напоминают о том первоначальном чувстве, с которого все начиналось, но уже на новом этапе развития — как осознанное празднование прочной связи.

Кроме того, они создают особое пространство, свободное от рутины и привычных ролей (родитель/добытчик/хозяйка), в котором можно снова почувствовать себя просто мужчиной и женщиной, влюбленной парой. Также свидания питают те самые внутренние образы, которые когда-то притянули нас друг к другу, чтобы мы могли говорить с партнером на языке души и эмоций, а не только разума и сознания.

Самое главное: эти свидания должны быть искренними и желанными для обоих. Если они становятся еще одной рутинной обязанностью в чек-листе «идеальных отношений», их магия умирает. Их сила в спонтанности, в игровом состоянии, живом взаимодействии, взаимном желании создавать такое пространство вместе.

«Любовь живет столько, сколько оба готовы позволить ей быть живой: меняться, развиваться, углубляться, проходя через кризисы и открывая в себе и в партнере новые, неожиданные стороны. А романтические свидания — это не прием для сохранения отношений, а путь от страсти к глубине, от проекции — к подлинной встрече с души с душой», — заключила Царева.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.