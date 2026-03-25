Есть желающие поносить? Россияне стали продавать использованные брекеты

Продавец в Сети предлагает поношенную брекет-систему для повторной установки

На одной из досок онлайн-объявлений обнаружили в продаже поношенную брекет-систему. Продавец из Курска указывает, что носил ее «всего чуть больше года».

К объявлению прикреплены фото скоб, есть и подробное описание. В нем отмечается, что автор носил брекеты строго по рекомендациям врача и регулярно их чистил.

«Все дуги и замки на месте, дефектов нет. Подойдут для подростка. В подарок отдам остатки воска. Пишите, звоните, забирайте!» — добавил продавец.

Стоимость товара — 5 тыс. рублей, его можно приобрести в рассрочку.

Насколько безопасно и гигиенично носить чужие брекеты — вопрос открытый.

