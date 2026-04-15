Есть нормальные бариста без пуза? Клиентка оскорбила беременную сотрудницу

Владелица кофейни и бариста Елена (имя изменено) рассказала, что пришедшая клиентка оскорбила ее из-за выпирающего пуза, которое нормально для женщины на 8 месяце беременности.

Она отметила, что они с мужем купили убыточную кофейню, отремонтировали ее и открыли. Она стоит за прилавком. Сейчас, на 8 месяце беременности, одевается в оверсайз футболку, которая не обтягивает живот, но его, конечно, видно.

По ее словам, клиентка оценивающе на нее посмотрела и спросила: «А у вас есть нормальные бариста? Без пуза». Сначала женщина опешила, а потом ответила, что здесь работают только пузатые.

Подписчики поддержали будущую маму и пожелали ей не обращать внимания на неадекватных людей.

