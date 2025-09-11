Есть 5 правил: как лучше всего взять паузу в отношениях

В последнее время в соцсетях часто появляется информация о том, что при возникновении проблем в отношениях нужно взять паузу, отдохнуть друг от друга, и тогда якобы все трудности исчезнут. Психолог, психодраматерапевт, ректор академии позитивной психотерапии Николай Разыграев сообщил РИАМО, как на самом деле работает пауза в отношениях, а также как правильно ее брать, чтобы не разрушить, а сохранить существующий союз.

Почему возникает желание «поставить отношения на паузу»

По данным статистики, почти 40% пар в возрасте от 20 до 35 лет хотя бы раз пробовали расставаться «на время». Чаще всего это происходит по 3 причинам: избегание конфликта, эмоциональное выгорание и поиск контроля.

«Здесь важно различать: пауза — это не всегда бегство. Иногда она действительно может быть терапевтичной, если оба партнера понимают ее цели и границы», — пояснил Разыграев.

Чем здоровая пауза отличается от ухода

По словам Разыграева, каждый в паре должен понимать, что отношения — это живой организм, а пауза в отношениях — это способность сделать новый «вдох», а не возможность для побега.

Здоровая пауза в отношениях имеет точные сроки, сопровождается договоренностью, как общаться, а также подразумевает осознанную цель. Например, паре нужна пауза в отношениях для того, чтобы понять чувства, снизить напряжение, подготовиться к разговору.

Нездоровая пауза не имеет сроков, сопровождается молчанием или игнорированием, не имеет общей договоренности. При такой паузе, как правило, каждый из пары не понимает, к чему это приведет, и живет в тревоге или пускается во все тяжкие.

Эмоциональная цена тайм-аута

«В практике я часто вижу, что пауза превращается в испытание для обоих. У одного появляется тревога: „Меня бросили?“. У другого — соблазн „примерить“ жизнь без отношений. Например, пара, где мужчина предложил расстаться на время, чтобы разобраться в себе. Женщина прожила месяц в мучительной неопределенности, а он в итоге понял, что ему комфортно без обязательств. Пауза оказалась не мостиком, а шагом к расставанию. Это подтверждают и исследования: по данным Американской ассоциации семейных терапевтов, около 60% пар после расставания на время окончательно расходятся в течение года», — рассказал психолог.

Психология паузы: что происходит внутри

Пауза активирует целый спектр психических процессов. Так, людям с тревожным стилем сложно переносить неопределенность — для них пауза сродни разрыву, а для партнеров с избеганием пауза — удобный способ «сбросить давление» и не сталкиваться с эмоциями. Кроме того, в паузе часто усиливается склонность к фантазиям о «новой жизни», что еще больше отдаляет партнеров.

При этом, несмотря на риски, пауза может быть полезна, если соблюдать всего 5 правил, которые действительно помогут сохранить отношения, не мучая друг друга.

Разыграев рассказал, когда пауза действительно работает:

Договоритесь о сроке. Оптимально — от 1 до 4 недель. Определите формат контактов. Решите, можно ли писать друг другу и по каким вопросам. Назначьте дату разговора. Пауза — это подготовка к диалогу, а не его замена. Используйте время для работы над собой. Журнал, терапия, честные ответы на вопросы: «Чего я хочу? Что я чувствую?». Не используйте паузу как наказание. Это не инструмент давления, а способ восстановить ресурс.

«Если сама идея паузы пугает, попробуйте микродистанцию. Провести день раздельно, поехать в отпуск с друзьями, сократить общение на 1–2 дня, чтобы снизить напряжение. Это мягкая форма „передышки“, которая не разрушает ощущение безопасности. Пауза в отношениях может быть либо инструментом роста, либо вежливой формой ухода. Все зависит от того, насколько партнеры умеют договариваться», — добавил психолог.

Если люди чувствуют, что «тайм-аут» в их отношениях превращается в бесконечное ожидание, стоит задать себе честный вопрос: это пауза ради отношений или уже их завершение. И тогда будет понятно, что делать. Если самостоятельно трудно разобраться — психотерапия может стать той самой «безопасной паузой», где можно услышать себя, добавил специалист.