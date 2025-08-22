Еще три региона выполнили план по закупке мусоровозов

Республики Саха (Якутия) и Хакасия, а также Забайкальский край закупили новую спецтехнику для вывоза отходов. Такие данные прозвучали на площадке Координационного центра Правительства РФ «Инцидент № 58», передает пресс-служба российского экологического оператора.

«С момента последнего штаба Якутия закупила 10 единиц техники, а Хакасия и Забайкалье — по три. Таким образом регионы выполнили план по закупке спецтехники на этот год. Кроме того, еще три единицы техники закупила Тверская область», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

При этом в 15 регионах остаются сложности с обеспеченностью спецтехникой. Их общая потребность — 533 машины. При этом в этом году регионы уже приобрели 180 машин.

Кроме того, сейчас активно реализуется программа льготного лизинга для обновления парка спецтехники. По ней Краснодарский край с начала 2025 года закупил 63 мусоровоза, став лидером среди всех регионов-участников. Также высокие показатели продемонстрировали Еврейская автономная область (16 машин) и Республика Башкортостан (14 автомобилей). Дальнейшее снижение ключевой ставки сделает участие в программе еще более выгодным. Ожидается, что в 2025 году количество заявок на закупки продолжит расти.