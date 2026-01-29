Еще одна фобия: смертельным вирусом Нипах можно заразиться через манго
Смертельный вирус Нипах можно подхватить через манго. Жители Индии утверждают, что именно этот фрукт предпочитают «летучие лисицы», являющиеся основным переносчиком инфекции, сообщает SHOT.
По словам индусов, ежегодно в стране фиксируются случаи заражения вирусом Нипах после употребления манго. Этот фрукт привлекает фруктовых мышей рода Pteropus — известных как «летучие лисицы». Мыши инфицируют плоды своей слюной, и человек, съедая зараженное манго, может подхватить вирус. Он может сохраняться в манго до 3 дней.
Индия занимает лидирующую позицию в мире по производству манго, на ее долю приходится почти 50% объема. Западная Бенгалия, в которой недавно зафиксировали 3 случая заражения вирусом Нипах, известна своими фруктовыми садами. Здесь под манго отведено более 100 тыс. га, а годовой урожай достигает почти 1 млн тонн.
В этих обширных садах обитают крупные колонии фруктовых летучих мышей. Исследования, проведенные в 2023 году, показали, что у части этих животных есть антитела к вирусу Нипах. Это подтверждает, что распространение вируса в регионе связано с деятельностью этих животных.
Местные советуют туристам тщательно мыть фрукты, не покупать их в нарезанном виде и внимательно осматривать кожуру манго.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.