Еще одна фобия: смертельным вирусом Нипах можно заразиться через манго

Смертельный вирус Нипах можно подхватить через манго. Жители Индии утверждают, что именно этот фрукт предпочитают «летучие лисицы», являющиеся основным переносчиком инфекции, сообщает SHOT .

По словам индусов, ежегодно в стране фиксируются случаи заражения вирусом Нипах после употребления манго. Этот фрукт привлекает фруктовых мышей рода Pteropus — известных как «летучие лисицы». Мыши инфицируют плоды своей слюной, и человек, съедая зараженное манго, может подхватить вирус. Он может сохраняться в манго до 3 дней.

Индия занимает лидирующую позицию в мире по производству манго, на ее долю приходится почти 50% объема. Западная Бенгалия, в которой недавно зафиксировали 3 случая заражения вирусом Нипах, известна своими фруктовыми садами. Здесь под манго отведено более 100 тыс. га, а годовой урожай достигает почти 1 млн тонн.

В этих обширных садах обитают крупные колонии фруктовых летучих мышей. Исследования, проведенные в 2023 году, показали, что у части этих животных есть антитела к вирусу Нипах. Это подтверждает, что распространение вируса в регионе связано с деятельностью этих животных.

Местные советуют туристам тщательно мыть фрукты, не покупать их в нарезанном виде и внимательно осматривать кожуру манго.

