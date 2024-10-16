«ЕР» и «Отцы России» вручили медали «Отец солдата» и премии «Окопная свеча»

«Единая Россия» и «Отцы России» вручили медали общественного признания «Отец солдата» и премии «Окопная свеча». Церемония состоялась в Соборной палате в Москве накануне Дня Отца, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Награды получили 20 отцов Героев России и 11 лауреатов премии из разных регионов страны. В их числе — отцы участников СВО, руководители волонтерских миссий на Донбассе и в приграничных регионах.

«Говорим „спасибо“ тем, кто воспитал настоящих мужчин, защитников! За каждой медалью — история семьи. И именно эти семьи — настоящий клад и сокровище нашей страны. Этим и славится Россия, которая из поколения в поколение передает традиции воспитания любви и сыновнего отношения к своей Родине. Мы живем в непростое время. Но именно сегодня виден истинный смысл, заложенный в праздновании Дня отца», — сказала на церемонии председатель комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

В свою очередь, председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России», инициатор наград Андрей Коченов отметил, что вручение двух наград объединили не случайно.

«Все мы сегодня одной командой приближаем общую Победу: Герои фронта и их семьи, волонтеры тыла, представители органов власти и общественные деятели. Награды вошли в программу Правительственных мероприятий по утверждению основ традиционных и духовно-нравственных ценностей на ближайшие два года», — пояснил он.

Статс-секретарь — замминистра обороны, председатель Правления фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что сотрудничество с движением «Отцы России» продолжается в рамках подписанного соглашения.

«Фонд „Защитники Отечества“ активно формирует заявки на награждение родителей по всей стране», — добавила она.

«Единая Россия» и движение «Отцы России» с 2022 года реализуют совместные проекты и программы по поддержке семьи и детства, проводят мероприятия на площадках общественных приемных партии и штабов общественной поддержки в регионах.

Комментируя итоги мероприятия по чествованию отцов, координатор партийного проекта «Историческая память» в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев подчеркнул, что уважение и любовь к отцам лежит в основе патриотического воспитания.

«Единая Россия» направляет большие усилия на сохранение исторической памяти. Главная цель проекта — сохранение исторической правды, не дать переписать историю подвига нашего народа и нашего Отечества. Сегодня мы проводим сотни мероприятий, среди которых увековечивание памяти выдающихся земляков, уроки мужества и многие-многие другие. И как раз чествование отцов должно и, уверен, в ближайшем будущем станет основой многих таких мероприятий. Ведь уважение к отцу — это про преемственность, про знание и уважение к нашему прошлому, что позволит без страха строить наше настоящее, а главное — будущее», — сказал Владимир Вшивцев.

Награда общественного признания «Отец солдата» учреждена 9 мая 2023 года. Медали получают отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, сражающиеся на фронте плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми. Ее уже удостоены около 300 отцов из разных регионов России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.