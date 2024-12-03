ОК создали бесконечную ленту рекомендаций под постами

сегодня в 11:00

Платформа «Одноклассники» запустила бесконечную ленту рекомендаций под всеми постами. Обновление поможет пользователям быстрее ориентироваться в предлагаемом контенте, сообщает пресс-служба ОК.

Платформа поделилась деталями новинки. Сначала алгоритмы соцсети анализируют процесс потребления контента. После этого активным пользователям предлагается сетка рекомендуемых постов.

Она выглядит как бесконечная лента. В ней представлены тексты, фотоконтент, а также видеоролики. Обновление поможет пользователям соцсети быстрее выбирать интересные и визуально привлекательные посты для просмотра.

Новый интерфейс удобен и для авторов контента. Пользователи смогут оперативно находить релевантные группы в ОК, на которые захотят подписаться. А публикации блогеров получат большее количество просмотров.