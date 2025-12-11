Елочные базары начнут работу в Одинцовском округе со следующей недели

Со следующей недели на территории Одинцовского округа откроются елочные базары. Посетители смогут выбрать понравившиеся ели, сосны и пихты разных сортов и производителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 15 декабря откроются площадки:

— г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д. 9;

— г. Одинцово, ул. Говорова, около д. 9А;

— г. Звенигород, мкр. Пронина, около д. 2.

С 19 декабря к ним добавятся:

— г. Одинцово, Привокзальная площадь, 5В;

— г. Одинцово, ул. Свободы, около д. 1.

С 20 декабря откроются дополнительные елочные базары по следующим адресам:

— г. Звенигород, Нахабинское шоссе, около д. 15А;

— г. Звенигород, ул. Пролетарская улица, д. 54;

— с. Юдино, д. 55Д; д. 55Е.

— г. Одинцово, ул. Маковского, около д. 2А;

— д. Марфино, вл. 110;

— с. Немчиновка, Советский проспект, д. 62.

Большая часть базаров будет работать до 31 декабря включительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.