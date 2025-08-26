Елена Товстик заявила, что у Полины Дибровой был еще один любовник-олигарх

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала, что муж силой требовал от нее развода, а также о наличии второго поклонника-олигарха у Полины Дибровой, сообщает kp.ru .

Елена Товстик дала откровенное интервью в программе «Малахов». Она рассказала, что до измены семья с шестью детьми жила счастливо. А в этом году муж жестко требовал от нее подписать документы о разводе, так как хотел успеть сделать подарок на день рождения любовнице (16 июля), ведь Полина сама просила об этом.

«Как муж мне сказал, она ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, что все равно уйду от Димы, у меня есть еще один поклонник, к которому буду уходить», — сказала Товстик.

Также она подчеркнула, что не претендует на бизнес мужа, но детей будет воспитывать сама несмотря на то, что муж успел настроить против нее троих. Она все еще надеется, что супруг одумается и вернется в семью.

Елена еще рассказала, что ее муж изменился в последнее время, стал ездить на ретриты, верить в эзотерику, ушел в астрал и семейные ценности стали ему не нужны.

Товстика называют новым возлюбленным жены Диброва. Ранее после ссоры с женой Товстик упал с лестницы и сломал ноги.

Дибровы тоже сейчас находятся в состоянии развода. У пары трое сыновей. Ранее телеведущий заявил, что намеревается оставить без всего свою уже почти бывшую супругу.