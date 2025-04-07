Электростальцев приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

Во вторник для всех желающих в павильоне пройдет мастер-класс по вокалу с Анной Балашовой. На нем жители могут раскрыть свои вокальные данные и получат советы от профессионала. В тот же день состоится забег вместе с юными футболистами местной школы.

В субботу традиционно все желающие могут присоединиться к беговому мероприятию «5 верст», на котором участники преодолевают дистанцию 5 километров в комфортном темпе. В преддверии Пасхи, 13 апреля, пройдет мастер-класс по созданию «Пасхального декора». Завершит день выступление вокального ансамбля «БлокНот».

В парке каждую неделю проходят интересные мероприятия для взрослых и детей. На прошедшей неделе жители города наслаждались концертом «Весенние мотивы» в исполнении вокальной группы «Созвучие». В репертуаре — любимые хиты советской эстрады и современные композиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.