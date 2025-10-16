Электростальский колледж приглашает будущих студентов на день открытых дверей «Профессионалитета»

18 октября в Электростальском колледже состоится день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей в рамках программы «Профессионалитет». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание будет уделено практической стороне обучения. Школьников и их родителей ждут тематические мастер-классы и интерактивные зоны по различным направлениям подготовки. Это возможность «примерить на себя» роль будущего специалиста, попробовать свои силы в различных видах деятельности и понять, насколько выбранная область соответствует их интересам и способностям. Участники смогут не только узнать о профессиях, но и увидеть, насколько они востребованы на современном рынке труда. В рамках программы запланирована экскурсия по мастерским колледжа. Здесь юноши и девушки смогут увидеть, в каких условиях студенты получают ценные знания и опыт, а также познакомиться с современным оборудованием и оценить уровень технической оснащенности учебного заведения.

Помимо этого, гости смогут получить полную информацию об образовательном процессе. Представители колледжа подробно расскажут о специальностях, условиях поступления и особенностях обучения, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства. На встрече будут присутствовать представители предприятий, которые сотрудничают с Электростальским колледжем. Работодатели расскажут о взаимодействии с учреждением в рамках практической подготовки и возможностях дальнейшего трудоустройства выпускников.

Мероприятие пройдет в первом корпусе Электростальского колледжа по адресу: ул. Спортивная, д. 12. Начало запланировано на 10:30.

Предварительно записаться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.