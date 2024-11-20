Команды электростали участвовали в Чемпионате «Юные профессионалы Топливной компании Росатома»

В Новоуральске успешно завершился Межтерриториальный Чемпионат «Юные профессионалы Топливной компании Росатома», который объединил учащихся, педагогов и специалистов из атомных городов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Городской округ Электросталь представляли 17 учащихся в возрасте от 10 до 17 лет и 10 экспертов. Команда «TVELSKILLS» из Электростали продемонстрировала великолепные результаты. Из девяти команд участников семь заняли призовые позиции.

По итогам чемпионата были озвучены следующие достижения:

«Разработка виртуальной и дополненной реальности 14+», наставник команды ЦДОД «IT-Куб. Электросталь» Порошин Марк Александрович — 1 место.

«Инженерный дизайн САПР 14+», наставник команды лицея № 8 Паневин Михаил Дмитриевич — 2 место.

«Сетевое и системное администрирование 14+», наставник команды Центра «Диалог» Евдокимов Илья Викторович — 2 место и спецприз.

«Мультимедийная журналистика 14+», наставник команды ЦДОД «IT-Куб. Электросталь» Кузьмина Дарья Юрьевна — 2 место.

«Мультимедийная журналистика 10+», наставник команды гимназии № 21 Лубшева Анна Александровна — 2 место.

«Мобильная робототехника 14+», наставник команды Центра «Диалог» Симонов Сергей Иванович — 2 место.

«Изготовление прототипов 14+», наставник команды гимназии № 17 Стахеева Анастасия Вадимовна — 3 место.

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