Электросталь стала одним из флагманов образования в Московской области

Городской округ Электросталь стал одним из флагманов образования в Московской области. Там находятся 16 образовательных учреждений, рассказала на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и новым врио руководителя муниципалитета Филиппом Ефановым бывшая глава г. о. Инна Волкова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Восемь образовательных учреждений находятся в топ-100 лучших школ области. В Электростали есть меры поддержки для учителей, которые приходят на работу в образовательные учреждения городского округа. Им выдают гранты по 300 тыс. рублей, отметила Волкова.

В 2025 году в Электросталь переехали и начали работать пять учителей из других регионов РФ. Они прибыли из Белгородской, Курской областей и Республики Башкортостан.

В 2021 году в Электростали заработал центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Степановской школы имени Б.А. Воробьева. В 2024 году открыли центр «Беспилотные авиационные системы» на основе гимназии №9.

За последние пять лет возвели новую школу на 825 человек, пристройку к школе №22. Еще сделали капремонт в СОШ №1 и №13.

В 2027 году планируют обновить школу №15.

Волкова управляла Электросталью с 2020 года. Она сложила полномочия, поскольку была выбрана в совет депутатов городского округа на последних выборах. На встрече губернатор Подмосковья поблагодарил Волкову за добросовестную работу на посту.

«Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы — настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, всем нашим общественным организациям», — сказал Воробьев.