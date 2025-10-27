Экзотические фрукты в Крыму: что выращивают в Никитском ботаническом саду

Никитский ботанический сад в Крыму выращивает более 400 сортов экзотических фруктов, среди которых фейхоа, мушмула, зизифус и маслины. Уникальные сорта адаптированы к местному климату и востребованы не только в регионе, но и за его пределами, сообщает «Крымская газета» .

В Никитском ботаническом саду собрана одна из крупнейших в Европе коллекций: более 400 сортов фруктов и около 300 гибридов, включая 150 сортов зизифуса, множество сеянцев фейхоа, персиков и абрикосов.

Сад с 1825 года занимается интродукцией редких культур, сотрудничает с регионами России и зарубежья, создавая сорта, устойчивые к крымскому климату. Здесь выращивают 15 культур, в том числе маслины, которые отличаются морозостойкостью. С конца сентября собирают урожай фейхоа — плодов, богатых йодом и полезных для щитовидной железы.

Зизифус, родом из Китая, хорошо прижился в Крыму и выдерживает морозы до минус 28 градусов. С одного гектара собирают до 200 центнеров плодов, которые мягко снижают давление. Среди сортов — «Коктебель», «Конфетный» и «Синит». Также в саду выращивают азимину, мушмулу японскую, гранат, оливки и японскую айву.

Особое внимание уделяют автохтонным сортам абрикоса, которые цветут позже и не страдают от весенних заморозков. Крымский климат позволяет сочетать южные и субтропические культуры, многие из которых растут без укрытий.

В саду работает мини-завод, где из фруктов делают компоты, варенье и консервированные маслины. Продукция продается на территории сада и иногда попадает в магазины других городов. Посадочный материал востребован у аграриев: в Бахчисарайском районе заложили промышленный сад хурмы, который расширили до 16 гектаров.