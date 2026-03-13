Эксперты рассказали, как мошенники превращают жертв в преступников и как от этого защититься

Сегодня телефонные мошенники обманывают людей не только для того, чтобы украсть деньги или данные. Манипуляциями и угрозами они продолжают вынуждать граждан совершать противоправные действия — поджоги административных зданий, почтовых отделений, военкоматов, МФЦ. За подобные действия грозит реальный уголовный срок: от 2 лет по статье 167 УК РФ до 20 лет по статье 205 УК РФ «Террористический акт», напоминает пресс-служба Сбера.

По данным портала по кибербезопасности Сбера «Кибрарий», мошенники часто используют следующие сценарии: родным грозит уголовное преследование, избежать его поможет только участие в «спецоперации», также злоумышленники заманивают «легкими» деньгами через мессенджеры и социальные сети. За диверсию обещают вознаграждение до 200 тыс. рублей.

Жертвой может стать любой, но чаще всего злоумышленникам удается склонить к преступлению молодежь и пенсионеров. С подростками мошенники сначала устанавливают доверительные отношения, студентам — затем предлагают выполнить «секретное задание», «помочь в важном деле» или «войти в группу избранных» в том числе за вознаграждение. Пожилым людям предлагают участие в «секретной операции по поимке преступников» или угрожают уголовным преследованием родственников.

Распознать подстрекательство к преступлению можно по нескольким признакам. Как правило, жертву стремятся изолировать от близких — просят держать задание в секрете и никому не рассказывать. Могут убеждать в безнаказанности: уверяют, что о незаконных действиях никто не узнает и проблем с полицией не будет. Если предлагают работу — не объясняют ее суть и не называют работодателя.

Еще один тревожный сигнал — просьба прислать фото или видео выполненных действий: мошенникам это нужно для документирования преступления и дальнейшего шантажа. При малейшем сомнении или отказе начинаются давление или угрозы. Наконец, мошенники нередко просят установить приложение «для удаленной помощи» или перейти по ссылке — чтобы получить доступ к устройству и счетам человека.

«Злоумышленники вовлекают в диверсии разную аудиторию, и методы защиты тоже должны быть адресными. Родителям мы советуем выстраивать доверительные отношения с ребенком, интересоваться его интернет-окружением и использовать инструменты родительского контроля. Молодежи — проверять информацию из интернета, не выполнять сомнительные поручения незнакомцев и уточнять у близких реальное положение дел прежде чем действовать. Пенсионерам — не отвечать на звонки с незнакомых номеров и помнить, что госорганы не решают серьезные вопросы по телефону. Любая просьба совершить какое-либо действие от имени госструктуры — признак мошенничества. И главное: если вас вынуждают пойти на преступление — немедленно обратитесь в полицию», — поделился заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Андрей Кайнара.

Если вы не уверены в своей способности противостоять манипуляциям мошенников, обратитесь за помощью к близким. Также вы можете подключить сервис «Близкие рядом» от Сбера и защитить свои сбережения. Если банк заметит подозрительную операцию по вашему счету, он попросит выбранного вами доверенного человека подтвердить ее.

Подробнее о том, как не стать орудием диверсии в руках телефонных мошенников можно узнать на портале по киберграмотности «Кибрарий».