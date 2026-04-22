Эксперты прокомментировали проверку «Вредных советов» Остера

Учитель — о проверке «Вредных советов»: не предполагал, что до такого дойдет

Поводом стали заявления о том, что в произведениях якобы содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Ранее, в 2024 году, прокуратура Красноярского края требовала изъять книгу из продажи, указав на «описания жестокости, физического и психологического насилия».

«Вредные советы» — сборник ироничных стихотворений, построенных на принципе «от противного». В предисловии автор объясняет замысел так: «Им дают полезный совет: „Умывайтесь по утрам“ — они берут и не умываются. Им говорят: „Здоровайтесь друг с другом“ — они тут же начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова отметила, что ироничная форма помогает ребенку развивать критическое мышление.

«Сами стихотворения содержат нейтральные советы с долей юмора и иронии. Где-то есть сарказм. Но эти советы „от обратного“ развивают видение ребенка и учат его вырабатывать свою точку зрения», — подчеркнула она.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров также не увидел оснований для запрета.

«Название книги „Вредные советы“ почему-то было прочитано и воспринято в прямом смысле. Я не предполагал, что до такого дойдет», — заявил педагог.

По его мнению, поиск скрытых угроз в подобных текстах «ведет к невежеству» и может оттолкнуть детей от чтения.

