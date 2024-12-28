Эксперты дали советы, как разнообразить зимние каникулы детей

Зимние каникулы — время для отдыха, игр и укрепления семейных связей, но без продуманного досуга дети могут заскучать или чрезмерно увлечься гаджетами. Как правильно организованный отдых способствует развитию ребенка, укрепляет его эмоциональное здоровье и создает яркие воспоминания. Об этом РИАМО сообщила детский психолог Ирина Голубева.

Многие родители в преддверии долгих новогодних выгодных задаются вопросом, чем заняться самим и чем увлечь ребенка. Несмотря на сильное желание провести все время праздников перед экранами устройств, такой вид отдыха не только быстро надоедает, но и может негативно повлиять на детей. Во избежание этого следует продумать идеи и варианты на все каникул.

«Чтобы каникулы были интересными и насыщенными, достаточно включить в программу сразу нескоёлько видов развлечений. Важно чередовать активные игры и спокойные занятия, чтобы ребенок мог развивать разные стороны своей личности, сохраняя при этом гармоничный баланс», — отметила детский психолог.

Зимние фестивали и тематические ледовые площадки — отличный повод для совместного семейного выезда. Катание на коньках, лыжах, тюбингах или санках — это не только весело, но и полезно для здоровья. Прогулки в парке, строительство снежных крепостей или командные игры, помогут детям выплеснуть энергию и насладиться природой. Не менее важно, чтобы в играх участвовали и сверстники, так как социальные взаимодействия помогают развитию и укреплению детской психики.

Незаменимый вариант для зимних вечеров — занятия творчеством.

«Это позволяет детям выражать свои эмоции, пробовать новые идеи и учиться решать задачи. Для родителей это прекрасная возможность взаимодействовать с ребенком, поддерживая его инициативы. Кроме того, можно попробовать интерактивные наборы для создания декора или кулинарии. Это одновременно творческий процесс и полезный навык», — добавила психолог.

Даже такие простые активности, как совместный просмотр фильмов и чтение книг, помогут создать теплую и дружескую атмосферу, которая помогает детям расслабиться. Но для того, чтобы это время не прошло зря, важно давать интеллектуальную нагрузку мозгу, в том числе и взрослому. Настольные игры — отличный способ научиться работать в команде и решать даже сложные задачи.

«Наибольшей популярностью пользуются настольные игры с элементами квеста, где нужно совместно разгадывать загадки или выполнять задания. Это не только развлечение, но и способ научить детей работать в команде. Не менее популярны игры на реакцию и уменьшенные версии большого спорта. У них не такие сложные правила, поэтому они подходят и для совсем маленьких», — рассказал директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Правильно организованный досуг в зимние каникулы поможет детям развиваться и не сидеть на месте. Но важно помнить, что самое главное — это время, проведенное всей семьей.