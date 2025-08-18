Несмотря на то, что женщины после 40 лет являются основой стабильности многих отраслей экономики, они продолжают сталкиваться с дискриминацией на рынке труда. При этом специалисты отмечают, что эта возрастная группа обеспечивает непрерывность рабочих процессов и закладывает фундамент для долгосрочного развития компаний. Эксперт по возрастной психологии, серийный предприниматель и мама 4-х сыновей Марина Роднова в разговоре с РИАМО раскрыла факторы, делающие женщин среднего возраста невидимыми героинями экономики.

По мнению эксперта, женщины старшего возраста — не временный персонал, а настоящие драйверы устойчивого роста. Однако им приходится преодолевать возрастную дискриминацию при трудоустройстве, барьеры в получении финансирования для бизнес-проектов и ограниченный доступ к программам развития предпринимательства.

Ситуацию усугубляют дефицит успешных примеров для подражания, недостаточная поддержка в публичном пространстве и значительная нагрузка в личной жизни, включая заботу о детях, пожилых родителях и ведение домашнего хозяйства.

Женщины зрелого возраста представляют собой ценный ресурс для общества на долгосрочную перспективу. По мнению Родновой, для полного раскрытия их потенциала требуется принять ряд мер. Необходимо обеспечить более широкий доступ к образовательным и финансовым возможностям, а также отменить возрастные ограничения при проведении грантовых конкурсов и программ акселерации. Важно также формировать положительный образ женщин старшего поколения в СМИ и практиках найма персонала. Роднова заявила, что женщины старше 40 лет — ключевой, но невидимый фундамент российской экономики.

«У женщин 40+ еще много энергии, к которой добавляется большой запас знаний и опыта. Многие из них к этому возрасту уже состоялись как жены и матери, и у них появляется интерес развиваться в профессиональном плане», — считает Роднова.

В отличие от более молодых сотрудников, они реже меняют работу, обладают сформированными компетенциями, способны совмещать операционное и стратегическое управление. Это делает их важным кадровым ресурсом, особенно в условиях нестабильной внешнеэкономической среды.

«Есть немало примеров, когда женщина среднего возраста решается начать свое дело. Навскидку могу вспомнить истории Юлии Цивуниной из Сыктывкара, которая после 40 лет запустила производство шоколада ручной работы. Или Ульяны Филипповой, открывшей творческую студию для детей с особенностями развития. Проект получил грант в рамках программы поддержки социального предпринимательства», — добавила специалист.

Роднова считает, что будущее экономики строится уже сегодня и именно руками и умом женщин. Игнорировать их потенциал — значит сознательно тормозить развитие всей страны.