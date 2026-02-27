Эксперт Замараев назвал опасные места для хранения вещей
Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев рассказал, какие склады не стоит выбирать для хранения имущества.
При выборе склада для личных вещей или товаров важно учитывать уровень противопожарной защиты, отметил эксперт. Он напомнил, что склады бывают двух типов: ответственного хранения и индивидуальные контейнерные.
На складах ответственного хранения имущество принимают по описи, а доступ к зонам имеют только сотрудники. Однако даже при наличии систем пожаротушения риски остаются.
«Даже если на таком складе установлены системы пожаротушения, в случае возгорания из-за неисправной электропроводки или неаккуратных ремонтных работ, пожар грозит большими убытками. Если на большом складе начался пожар, его крайне сложно остановить. Подобные помещения часто сгорают целиком, и имущество спасти не удается. И это при том, что горючие и взрывоопасные предметы на хранение не принимаются», — пояснил Артем Замараев в эфире радио Sputnik.
Более надежным вариантом эксперт назвал индивидуальные контейнерные склады.
«Контейнеры — это герметичные боксы с минимальным доступом кислорода. Вероятность возгорания в них очень низка. За много лет я знаю лишь единичные случаи. Даже если в таком боксе огонь возникнет, он может самостоятельно затухнуть. Прочная стальная конструкция противостоит высоким температурам и не позволяет пламени перекинуться на соседние боксы», — уточнил Артем Замараев.
Также он посоветовал с осторожностью выбирать кладовые в подвалах жилых домов и старых промышленных зданиях, где зачастую отсутствует полноценная противопожарная защита.
