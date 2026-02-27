Эксперт Замараев назвал опасные места для хранения вещей

При выборе склада для личных вещей или товаров важно учитывать уровень противопожарной защиты, отметил эксперт. Он напомнил, что склады бывают двух типов: ответственного хранения и индивидуальные контейнерные.

На складах ответственного хранения имущество принимают по описи, а доступ к зонам имеют только сотрудники. Однако даже при наличии систем пожаротушения риски остаются.

«Даже если на таком складе установлены системы пожаротушения, в случае возгорания из-за неисправной электропроводки или неаккуратных ремонтных работ, пожар грозит большими убытками. Если на большом складе начался пожар, его крайне сложно остановить. Подобные помещения часто сгорают целиком, и имущество спасти не удается. И это при том, что горючие и взрывоопасные предметы на хранение не принимаются», — пояснил Артем Замараев в эфире радио Sputnik.

Более надежным вариантом эксперт назвал индивидуальные контейнерные склады.

«Контейнеры — это герметичные боксы с минимальным доступом кислорода. Вероятность возгорания в них очень низка. За много лет я знаю лишь единичные случаи. Даже если в таком боксе огонь возникнет, он может самостоятельно затухнуть. Прочная стальная конструкция противостоит высоким температурам и не позволяет пламени перекинуться на соседние боксы», — уточнил Артем Замараев.

Также он посоветовал с осторожностью выбирать кладовые в подвалах жилых домов и старых промышленных зданиях, где зачастую отсутствует полноценная противопожарная защита.

