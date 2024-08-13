Эксперт: закон о предустановленном RuStore от VK станет чувствительным для Apple

«Я думаю, что продвижение российских магазинов приложений как альтернативы на самом деле является очень хорошим инструментом противодействия формированию зарубежными компаниями определенной информационной повестки. То есть закон нужен для того, чтобы магазины приложений не использовались в качестве пропагандистского инструмента, а служили исключительно для удовлетворения определенных потребностей российских граждан в IT-сфере и телекоммуникациях», — считает он.

Чирков предполагает, что наибольшие проблемы в связи с принятием данного закона будут у компании Apple, которая различными способами ограничивает конкуренцию на своих платформах, запрещает установку сторонних приложений, ограничивает возможности заработка для IT-компаний, в том числе и российских.

«Предполагаемый запрет будет наиболее чувствительным именно для компании Apple. Он касается в первую очередь смартфонов, но пострадают и другие группы товаров этой же компании, потому что обычно потребители выбирают гаджеты (планшеты, компьютеры) той же модели, что и телефон. И, наоборот, телефон той же компании, что и гаджеты», — прокомментировал Чирков.

Ранее стало известно, что производители и продавцы смартфонов обратились к правительству РФ с просьбой не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK, поскольку под его действие попадут устройства Huawei, Honor, Samsung и Apple, на которых нет RuStore. У торговых сетей, не имеющих права самостоятельно устанавливать RuStore, могут возникнуть серьезные финансовые потери.