Эксперт сообщил, что мошенники скупают аккаунты подростков

Мошенники покупают у российских подростков аккаунты в мессенджерах за 700–1500 рублей, чтобы использовать их для обзвонов жертв. Об этом сообщает Газета.ru .

Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал, что злоумышленникам нужны «чистые» аккаунты, зарегистрированные в России и имеющие историю переписки. Такие профили вызывают больше доверия.

Через них мошеннические кол-центры звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторов связи. Подростки при этом часто считают, что ничего противоправного не происходит.

«Когда полиция выходит на след мошенников, первым всплывает формальный владелец аккаунта — тот самый подросток, который „просто сдал его в аренду“. Он становится фигурантом уголовного дела. Если через переданный аккаунт совершены мошеннические действия, бывший владелец автоматически становится соучастником преступления», — сказал Двилянский.

Эксперт отметил, что самому младшему участнику подобных схем было десять лет.

«Ваш аккаунт — это ваше цифровое удостоверение личности. Передав его другому человеку, вы даете ему право говорить и действовать от вашего имени, и если он совершит преступление, отвечать по закону придется именно вам», — предупредил Двилянский.

Он призвал родителей объяснять детям риски и при компрометации аккаунта срочно менять пароль, предупреждать контакты и сохранять переписку.

