Эксперт рассказала об уникальной атмосфере культурного обмена и творчества в РФ

На живописной площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму прошел фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Это грандиозное событие для более 55 тыс. молодых творцов, а также жителей и гостей из России. Оно создало уникальную атмосферу культурного обмена и творчества. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

Фестиваль впервые прошел в 2019 году и стал продолжением форума «Таврида», который проводится на Крымском полуострове с 2015 года. Цель проекта — дать возможность молодым людям реализовать свои творческие проекты и имеющиеся навыки. Юноши и девушки получают гранты на реализацию своих самых амбициозных идей, что в очередной раз подчеркивает значимость молодежной политики для государства и президента в частности.

В этом году фестиваль был посвящен Году семьи. Это подчеркивает важность семейных ценностей и единства различных культур и традиций, существующих в нашей стране. Участники фестиваля, начиная с 10 лет в сопровождении родителей, смогли насладиться разнообразием мероприятий, которые направлены на поддержку молодого искусства и культурного многообразия.

«Важно отметить, что в фестивале приняли участие люди самых разных возрастов», — добавила Юрманова.

Категория «профи» — для молодых профессионалов творческих индустрий в возрасте от 18 до 35 лет, формат «друг» — для всех желающих, не предусматривающий проживание, но позволяющий присоединиться к событиям фестиваля.

«Считаю, что фестиваль „Таврида.АРТ“ — это не только площадка для демонстрации творческих достижений молодежи, но и место для общения, обмена опытом и созидательного диалога культур», — заключила эксперт.