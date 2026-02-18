Эксперт рассказала, как проверить номер отеля на скрытые камеры

Большинство скрытых камер в гостиницах можно обнаружить самостоятельно, без специальной техники — достаточно затемнить комнату, воспользоваться камерой смартфона и проверить зеркала, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Обычный человек без специальных средств способен обнаружить подавляющее большинство скрытых камер. В отелях мы чаще всего сталкиваемся с „любительским“ уровнем, где камера замаскирована топорно, но достаточно, чтобы не бросаться в глаза при беглом осмотре. Первое, что нужно сделать после заселения, — провести быстрый, но тщательный осмотр, не включая телевизор и не разбирая чемодан», — сказала Полякова.

Она отметила, что самый эффективный метод — это так называемая темная комната. Выключите свет, задерните шторы и включите камеру смартфона. Медленно водите телефоном по комнате, глядя в экран. Если в темноте вы увидите яркую фиолетовую или белую точку (блик), это может быть инфракрасная подсветка скрытой камеры.

«Также в затемненной комнате можно посветить ярким фонариком во все подозрительные места. Линза объектива даст характерный зеркальный блик, который выдаст устройство», — разъяснила эксперт.

Также турист может проверить зеркала.

«Поднесите кончик пальца или ногтя к зеркалу. Если между пальцем и его отражением есть зазор — это обычное зеркало. Если палец касается своего отражения (нет зазора), то это, скорее всего, полупрозрачное стекло, за которым может находиться посторонний предмет или камера», — рассказала она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.