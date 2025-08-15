Эксперт рассказал, зачем нужен мессенджер МАХ

сегодня в 11:41

Гендиректор АО «Инфорус», куратор и ведущий преподаватель по интернет-разведке, поиску и анализу информации Андрей Масалович рассказал, зачем нужен МАХ. Об этом сообщает МНМ-Эксперт .

Эксперт пояснил, что подразумевает понятие «национальный мессенджер», зачем он нужен, как связан с суверенитетом страны и насколько безопасен для пользователей.

«Это внутренняя суверенная среда. Причем суверенитет не как изоляция, а как возможность выжить, если тебя изолируют», — отметил Масалович.