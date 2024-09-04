Эксперт рассказал о российской альтернативе для облачных сервисов Microsoft

Отключение облачных сервисов Microsoft для компаний из РФ нельзя назвать внезапным, подобный риск существовал с февраля 2022 года. Желающие использовать облачные сервисы могут обратиться к отечественным облакам, сообщил РИАМО руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Перенос данных и инфраструктуры в облако изначально был сопряжен с риском, что их владелец может быть отключен от сервиса у облачного провайдера вследствие определенных событий. После февраля 2022 года подобный риск отключения из низкого стал вполне себе возможным, отметил эксперт.

Он напомнил, что первоначально с компанией MS возникли проблемы с оплатой сервисов, потом они отключили обновления ОС и прекратили поставки лицензий на территорию России. Аналогичные паттерны поведения демонстрировали и другие иностранные ИТ-гиганты. Частично это было связано с политикой отмены РФ, частично с невозможностью совершить платежи. А вот в 2024 году был введен новый пакет санкций, направленных на высокотехнологические отрасли, в том числе и на ИТ. Поэтому ничего внезапного в отключении облачных сервисов Microsoft для компаний из РФ нет.

«Для тех, кто думает об использовании облачных сервисов, я рекомендую обратить свое внимание на отечественные облака. Как минимум это Yandex. Есть еще ряд крупных игроков, которые продают подобные услуги. При этом четко надо понимать, что при переезде в облако данные и сервисы, расположенные там, уже не совсем как бы ваши», — обратил внимание эксперт.

По его словам, если экономить на аппаратной платформе и заработной плате администратору, то придется платить за облако, и есть риск оказаться в ситуации как с сервисами Microsoft. Каждая организация должна самостоятельно оценить и взвесить плюсы и минусы подобного переезда.

Ранее стало известно, что компании из РФ столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе М365, О365, EMS.