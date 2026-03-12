Эксперт рассказал, когда ждать первые весенние грибы

Опытный грибник Михайлов: этот год может стать рекордным по количеству грибов

Судя по высоте сугробов за окном в этом феврале, воды в лесу будет с запасом, и это самый верный знак на удачу. Почва под таким мощным снежным одеялом не промерзла слишком глубоко, а значит, вся талая вода весной уйдет прямиком в землю, к грибнице, а не скатится ручьями в реки. Об этом РИАМО сообщил опытный грибник Максим Михайлов.

«Сейчас все зависит от того, как поведет себя март: нам нужна весна плавная, тягучая, с ночными заморозками и дневными оттепелями. Именно такие температурные качели пробуждают мицелий и дают старт плодовым телам, не позволяя им пересохнуть на корню», — сказал Михайлов.

Грибник призвал готовиться к первой волне на солнечных опушках и старых вырубках уже в середине апреля.

«Строчок гигантский — гриб надежный, он выскочит первым на прогретых местах у березовых пней, даже если весна будет капризной. А вот за элитным сморчком и шапочкой придется поохотиться в сырых осинниках и низинах: они любят «высокую воду» и жирную, напитанную почву», — отметил Михайлов.

По словам эксперта, если в апреле не ударит резкая жара и суховей (тип погоды, для которого характерны высокая температура воздуха и низкая относительная влажность), то этот год обещает быть рекордным по объему и качеству грибов.

«Главное — не пропустить тот короткий момент, когда земля уже парит, но трава еще не поднялась, потому что весенний гриб идет валом и сходит буквально за две недели», — заключил грибник.

