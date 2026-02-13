Эксперт рассказал, как врачи и учителя могут повысить свой доход в России

Профессии врача и учителя имеют огромную социальную значимость, однако уровень оплаты труда в этих сферах не всегда соответствует их вкладу. Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов поделился современными методами и стратегиями, которые помогут специалистам увеличить свой заработок. Одна из них — ведение тематического блога в Сети.

Даже в крупных городах медики и педагоги часто вынуждены искать подработки. Эксперт пояснил, каким образом представители этих профессий могут улучшить свое финансовое положение.

Для преподавателей одним из наиболее эффективных путей является сфера онлайн-образования. Как отметил Быханов, множество современных площадок позволяют учителям проводить занятия дистанционно. Это дает возможность получить дополнительный заработок, не уходя с основного места работы.

Что касается врачей, то для них значительным потенциалом обладает телемедицина. По словам эксперта, различные платформы для удаленных консультаций предоставляют медикам возможность вести прием пациентов онлайн. На некоторых сервисах за проведение таких консультаций можно получать до 50 тысяч рублей ежемесячно.

Специалисты в области занятости советуют всегда стремиться к созданию не менее двух источников дохода. Это может быть фриланс, подработка или вложения в активы. К примеру, медики могут развивать частную практику, а педагоги — давать индивидуальные уроки. Также дополнительным финансовым ресурсом семьи часто является заработок супруга или супруги.

Быханов убежден, что в современных непростых экономических условиях каждому стоит осваивать минимум две доходные специальности, так как спрос на любую из них может неожиданно снизиться. Еще одним способом монетизации своих навыков эксперт назвал ведение тематических блогов или каналов.

«Очень много случаев, когда люди вкусно готовят и делятся рецептами, и на этом зарабатывают. Или „для души“ им нравится делать макияж, прически — и это тоже может быть дополнительным источником дохода и эндорфинов. У мужчин тоже могут быть свои „денежные хобби“. Пассивный доход — это еще один способ увеличения заработка. Это может быть доход от инвестиций, сдачи недвижимости в аренду или создания онлайн-курсов. Например, врачи могут создавать онлайн-курсы по медицине, а учителя — по педагогике», — заключил Владислав Быханов в разговоре со Sputnik.

