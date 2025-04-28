Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за растениями после перевозки на дачу

После доставки саженцев на дачу важно уделить внимание их адаптации. После перевозки сразу распаковать корни. Если саженцы перевозились в контейнерах или горшках, не спешить сразу высаживать их в открытый грунт, рассказал РИАМО директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев.

Простые правила адаптации

Важно разместить растения в полутени на несколько дней, чтобы они не подвергались прямым солнечным лучам сразу после путешествия, что поможет избежать их повреждения из-за резких перепадов температур.

«Большинству саженцев требуется время, чтобы привыкнуть к новой почве. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы они не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, дождей и сильных порывов ветра в первые дни. Обеспечить им защиту можно с помощью тентов или других конструкций», — отметил Коптев.

Защитить от переохлаждения, в том числе ночью, когда уровень температуры может существенно снижаться, поможет агроволокно или другие покрытия, которые хорошо пропускают свет, но при этом согревают растения.

«После перевозки не стоит сразу интенсивно удобрять растения. Лучше выделить не менее семи дней на их восстановление, после чего начать легкие подкормки слабыми комплексными растворами или органическими веществами», — посоветовал эксперт.

По его словам, это поддержит рост и развитие корневой системы. Некоторые растения, например, цветы или декоративные кустарники, могут требовать дополнительных микроэлементов для здорового роста. Быстрее укрепить корни поможет добавление в почву удобрений с высоким содержанием магния и кальция.

Что делать, если растение повредилось при перевозке

«Если во время доставки травмировались ветки растения, обрежьте их ножницами или секатором. Больше всего в подравнивании нуждаются молодые саженцы, так как это позволит скорректировать их рост. Дополнительно важно обработать срезы древесным углем или специальным препаратом для защиты от инфекций», — рассказал специалист.

Если корневая система получила повреждения, ее надо тщательно осмотреть ее. Аккуратно обрезать повредившиеся участки, что поможет растению быстрее восстановиться. При серьезных поражениях пересадить его в новый горшок с подходящей почвой и обеспечить покой в теплом месте, чтобы оно успело адаптироваться и восстановиться, заключил Коптев.