Эксперт перечислил продукты, которые показывают алкоголь на алкотестере

Заведующий кафедрой судебной медицины Первого московского государственного медуниверситета им. Сеченова Юрий Пиголкин заявил, что некоторые продукты могут давать положительную пробу на алкотестере. Речь идет о ферментированных напитках и еде, сообщает РБК Вино .

Он подчеркнул, что в ферментированных продуктах есть алкоголь, хоть и в небольших количествах. Например, в квасе, кефире и квашеной капусте.

«При этом, если человека направят на повторный анализ в наркологическую лабораторию, то он уже ничего не покажет, если человек действительно не употреблял алкоголь», — заявил Пиголкин.

Он посоветовал водителям в спорной ситуации обязательно отправиться в лабораторию вместе с сотрудниками ГАИ. Там необходимо сдать кровь на наличии этилового спирта в организме. В протоколе нужно указать, что водитель не согласен с экспертизой на месте.

Эксперт отметил, что, если водитель все же выпил, то лучше признать вину на месте. Он напомнил, что вождение в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.