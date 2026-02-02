Эксперт оценил риск заражения при питье газировки из немытой банки

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов сообщил, что риск заразиться инфекцией при употреблении газировки из немытой алюминиевой банки крайне низок, сообщает Газета.ru .

Сергей Шихов рассказал, что алюминиевые банки проходят тщательную мойку и дезинфекцию на производстве, находятся под контролем службы качества. На этапе групповой упаковки тара остается чистой.

Эксперт отметил, что основные риски могут возникнуть при длительном хранении банок на прилавках магазинов или при нарушении правил торговли. К примеру, опасность возрастает, если напитки хранятся на грязных полках или в запрещенных зонах.

Шихов подчеркнул, что вероятность инфицирования при питье из банки минимальна, однако при сомнениях в чистоте упаковки или условиях хранения рекомендуется промыть банку с мылом или средством для мытья посуды, а затем ополоснуть под проточной водой.

