Эксперт отметил, почему на берегу Крыма начались массовые скопления медуз

Профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, почему на берегу Крыма фиксируют массовые скопления медуз, сообщает Крымское информационное агентство .

«Это результат интенсивного сельского хозяйства, особенно заметно у берегов Азовского моря. Фермеры активно используют пестициды для обработки полей, так удобрения и попадают в морскую воду. Но, есть нюанс, удобрения помогают не только растениям, но и попадая в морскую воду удобряют живущие там микроводоросли и одноклеточных, которые, в свою очередь, составляют основу питания многих морских животных, — заявил эксперт.

Так, данный процесс стал питательной средой для морских обитателей, в связи с чем началась резкая вспышка медуз и выброс тел на берег. Более того, в Азовском море концентрация питательных веществ достигает рекордных показателей, так как оно мелководное и зависит от стоков с полей.

Иванов добавил, что резкая вспышка численности всегда заканчивается одинаково: медузы едят все, что можно и погибают. И это единственная причина их смерти, регулировать которую пока невозможно. Затем ветер и волны выносят их на берег, однако никакого экологического вреда это не приносит. Тела медуз быстро высыхают на солнце и не оставляют следов на пляже.