Эксперт объяснила, как сохранить гармонию и счастье в браке

Коуч и исследователь в области эмоционального интеллекта Алёна Борьессон рассказала, как супругам сохранить гармонию и близость в браке, несмотря на влияние современных технологий, сообщает Sputnik .

Крепкие и счастливые отношения в браке зависят от способности партнеров синхронизироваться не только эмоционально, но и физически.

По словам эксперта, исследования показывают, что пары, которые долгое время остаются вместе, часто двигаются в унисон, используют схожие жесты и мимику. Такая невербальная синхронизация помогает поддерживать эмоциональную связь между супругами.

Однако современные технологии могут мешать этому процессу.

«Многие жалуются, что партнер отвлекается на телефон во время разговора. И это действительно разрушает синхронизацию, которая поддерживает связь», — пояснила Борьессон.

Для сохранения гармонии в отношениях коуч рекомендовала создавать зоны без гаджетов, уделять время личному общению и практиковать полное присутствие рядом с партнером.

«Когда вы рядом, будьте именно с человеком: не в голове, не в планах на завтра, не в телефоне. Активно слушайте и обращайте внимание на язык тела», — посоветовала эксперт.

Борьессон также рекомендовала вводить совместные ритуалы, такие как утренний кофе, вечерние прогулки или разговоры перед сном, чтобы укреплять эмоциональную связь и поддерживать синхронизацию между супругами