Эксперт объяснил, опасны ли умные колонки для частной жизни россиян

Эксперт Зыков: умные колонки могут собирать звук в квартирах россиян для рекламы

В настоящее время большое количество россиян пользуются умными колонками, которые помогают найти ответы почти на любые вопросы, а также включают музыку. Однако при постоянной работе такие колонки могут собирать звук в квартирах россиян, на основе которых формируют рекламные предложения, об этом рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков, пишет RT .

Эксперт подчеркнул, что к умной колонке необходимо относиться как к устройству с постоянным мониторингом окружающей среды.

«Колонка непрерывно анализирует звук, чтобы распознать фразу активации. Прослушивание эфира несет в себе риски. И если первый из них — техническая необходимость распознавания команды активации, которая обычно не вызывает споров, то второй производители голосовых помощников предпочитают не афишировать», — подчеркнул он.

Во втором случае речь идет о возможности анализа аудиопотока, поступающего на постоянной основе, с целью выявления ключевых слов и речевых оборотов для формирования рекламного досье пользователя, акцентировал внимание Зыков.

По словам Зыкова, анализ звука могут делать для того, чтобы понять, какие именно товары предлагать человеку в рекламе. Более того, постоянный сбор звуковой информации может использоваться и для более углубленного анализа. Например, одна компания запатентовала технологию, позволяющую определять род занятий человека по звукам.

О менее очевидных функциях интеллектуальных колонок можно только строить предположения.

«Еще одна важная проблема связана с проверкой качества распознавания речи. Все сервисы, работающие с голосовыми помощниками, используют асессоров — людей, оценивающих корректность распознавания аудиозаписей. Формально они не имеют права выносить услышанное за пределы работы», — рассказал он.

