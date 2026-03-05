Эксперт: MAX помогает держать фокус на задачах

MAX предлагает глубокую настройку уведомлений, позволяя пользователям самим определять приоритетность входящей информации. Работая в этом мессенджере, можно будет не отвлекаться на бесконечный поток несущественных сообщений, сохраняя фокус на важных задачах. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Это не просто фильтр, а интеллектуальная система, которая адаптируется под ваш рабочий ритм и предпочтения», — сказал эксперт.

Сосредоточенность на работе повышает не только личную продуктивность, но и общую цифровую гигиену.

«Удобство здесь в том, что вы контролируете информационный поток, а не он вас, обеспечивая ментальную безопасность», — заключил специалист.

