Эксперт Махмутова перечислила основные характеристики здоровой рабочей среды

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Создание поддерживающей среды на рабочем месте требует подхода, основанного на HR-концепциях и психологических исследованиях, сообщила РИАМО HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), лауреат премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

«В 2001 году учеными из американского Института социальных исследований Джимом Брайтом и Фионой Джонс была предложена модель „Здоровой рабочей среды, “ которая включает 12 ключевых характеристик“, — отметила эксперт.

По ее словам, первой является возможность личного контроля и свободы принятия решений. Контроль работы способствует снижению уровня стресса у сотрудника и увеличению удовлетворенности трудом.

«Возможность использования и приобретения навыков. Постоянное развитие и применение навыков поддерживает мотивацию сотрудников и позволяет им чувствовать свою профессиональную значимость», — добавила Махмутова.

Третьей характеристикой она назвала соответствие целей и нагрузки. В этом случае адекватное соотношение между поставленными задачами и реальными возможностями сотрудников предотвращает перегрузки и выгорание. Затем идет разнообразие работы, которое стимулируют интерес и вовлеченность, предотвращая монотонность и усталость.

Следующими характеристиками, по словам специалиста, идут обратная связь, определенность будущего и социальная поддержка.

Она добавила, что седьмым пунктом является наличие финансовых и других ресурсов. Так, доступ к необходимым ресурсам для выполнения работы снижает стресс, связанный с недостатком инструментов или времени.

Безопасность труда также важна. Как уточнила Махмутова, физическая и психологическая безопасность на рабочем месте является основополагающей для формирования доверительных отношений.

«Перспективы карьерного роста. Четкие пути развития и возможность карьерного роста мотивируют сотрудников на долгосрочные усилия», — пояснила HR-консультант.

Десятой характеристикой стало ценное социальное положение, то есть признание и уважение внутри коллектива укрепляют чувство собственной значимости и мотивацию.

Она заключила, что еще важны на работе поддерживающий контроль от руководства, равенство и справедливость внутри компании.