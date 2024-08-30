Эксперт Колесник рассказал, как превратить блог в источник дохода

Существует несколько способов монетизировать блог в 2024 году: реклама брендов, партнёрские программы, продажа товаров и услуг, внутренние программы и проекты соцсетей, сообщил РИАМО фитнес-блогер Александр Колесник.

Реклама брендов — это наиболее популярный способ монетизации, который включает прямую или нативную рекламу.

«Эффективно начинать сотрудничество с брендами уже при наличии 5000 подписчиков. Цены на рекламу можно согласовывать напрямую с брендами», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что практически у каждой соцсети есть партнерская программа, которая позволяет авторам зарабатывать на просмотрах контента. Для подключения необходимо выполнить определённые условия, после чего можно подавать заявку на участие.

«В рамках таких программ также возможна монетизация через публикацию готового рекламного контента, который предоставляется рекламодателем. За каждую такую публикацию автор получает вознаграждение», — рассказал блогер.

Блог можно использовать для продвижения и продажи собственных товаров, услуг или консультаций. Например, это могут быть изделия ручной работы или фитнес-продукты. Через блог можно демонстрировать свою экспертность и привлекать покупателей, разъяснил эксперт.

«Социальные сети могут запускать специальные проекты, например, в сфере фитнеса, и приглашать блогеров к сотрудничеству. Участие в таких проектах также может приносить доход. Эти основные виды монетизации доступны уже при наличии 5000 подписчиков. В зависимости от аудитории и тематики блога можно зарабатывать как деньгами, так и по бартеру», — заключил Колесник.

День блога (Blog Day) отмечается ежегодно 31 августа. Идея праздника появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08). На сегодняшний день блогосфера — и российская, и мировая — это самая быстрорастущая часть интернета.