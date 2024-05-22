Эксперт Казанцева: недобросовестные владельцы земель будут вынуждены их осваивать

Неиспользования земельных участков в системе садоводства и огородничества может, наконец, закончиться в марте следующего года с определением условий их неосвоения и с введением поправок в Земельный кодекс, сообщила РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Подобные поправки уже были приняты в отношении земель сельскохозяйственного назначения, но тогда цель была у администраций населенных пунктов несколько иная, так как неосвоенные, а иногда купленные участки физическими или юридическими лицами с целью спекуляции, мешали развитию регионов, отметила эксперт.

Теперь же у председателей СНТ и соседей появятся правовые рычаги, позволяющие принудить недобросовестных собственников земельных участков к действиям по их освоению. А таких участков среди десятков миллионов дачных и более полумиллиона огородных участков немало, подчеркнула Казанцева.

«Пока речь идет только о системе штрафов за определенные нарушения, среди которых чаще всего встречаются засорение сорняками или захламление, что в немалой степени создает пожароопасную ситуацию. Другой крайностью может быть нередко встречающееся нецелевое использование земельного участка, с излишним его освоением, например, как личного подсобного хозяйства и другими видами деятельности. Поэтому в реестре условий неосвоения участка должны быть прописаны многие аспекты», — добавила специалист.

По ее словам, подвигнут ли принятые решения к уменьшению числа неосвоенных участков, пока остается под вопросом, потому как многие участки заброшены по объективным причинам (болезнь владельца, отсутствие наследников и прочее). Но для решения этих проблем существуют другие правовые формы, в том числе, и изъятие участка как вымороченного имущества.

Для остальных же владельцев принятые поправки должны стимулировать их осваивать участков для законных видов деятельности и полноценного отдыха, заключила Казанцева.