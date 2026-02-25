Эксперт Глазков: «эпидемии ожирения» среди воробьев в России нет

Кандидат биологических наук Павел Глазков опроверг информацию о якобы массовом ожирении воробьев в российских городах. По его словам, данные сведения не имеют под собой научных оснований, сообщает ТАСС .

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что воробьи массово толстеют в России, питаясь хлебом и фастфудом рядом с точками быстрого питания, что негативно влияет на их состояние.

По словам Глазкова, чтобы определить, действительно ли птицы страдают ожирением, надо провести специальное исследование: поймать воробья, провести замеры, взвешивание и т. д. То есть должны быть достоверные статические данные. По пока что таких исследований не проводилось.

Эксперт считает, что люди сделали неправильные выводы из-за внешнего вида птиц в холодное время года. Воробьи распушились, максимально отвели перья от кожи, из-за чего стали казаться толстыми. Но на деле их вес остался прежним — им просто холодно.

Также Глазков отметил, что птицы, поедая хлеб, не могут растолстеть, потому что быстро двигаются и у них ускоренный метаболизм.

Кроме того, по итогам переписи 2026 года в России насчитали 322 343 воробья, а в прошлом году их было 207 тысяч, что говорит об увеличении численности.

