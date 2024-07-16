Эксперт: для выхода на работу после долго перерыва нужно понять свои возможности

Выход человека на работу после длительного перерыва — это стресс, который начинается еще на этапе поисков нового места работы, сообщила РИАМО генеральный директор HR-агентства Favourite partners Наталья Дубинникова.

«Причины для перерывов разные. Это и декретный отпуск, который может затягиваться на 8-10 лет, если детей несколько. Это и выход в найм после собственного бизнеса. Это и типичные истории, когда женщина не работала, потому что ее обеспечивал муж, но из-за финансовых трудностей или развода возникла необходимость зарабатывать самой», — сказала Дубинникова.

Как отметила эксперт, вне зависимости от ситуаций и длительности перерыва, рекомендации будут одинаковыми. Для начала нужно понять возможности и честно ответить на три ключевых вопроса: «Что я могу?», «Чего я хочу?», «Какая потребность есть у рынка по моему профилю?»

«Интересно, что новая работа может лежать за пределами старого профессионального опыта. Например, однажды я помогала с карьерой девушке, которая не работала ни дня. Она вышла замуж сразу после школы, родила троих детей, муж полностью обеспечивал семью, и все было прекрасно до момента, пока они не решили развестись», — добавила специалист.

Оказалось, что клиентка очень хорошо умеет презентовать дорогостоящие продукты и «продавать, не продавая». Свой опыт она получила при продаже нескольких квартир, автомобиля и мелких, но дорогих вещей. Она стала работать в сфере недвижимости и через некоторое время открыла собственное агентство.

«Далее следует обновить резюме. „Продающим“ его делают не названия компаний и даже не навыки, а кейсы. Работодателю интересны результаты, а не обещания. Если кейсов нет, всю активность надо бросить на портфолио. Ищите компании, чья работа вам откликается, предлагайте сделать что-то по минимальному ценнику, в рамках стажировки или проектной работы. Двух-трех кейсов хватит, если они круто упакованы», — посоветовала Дубинникова.

По ее словам, человек на прошлой работе и он же сегодня — разные истории. За несколько лет люди сильно меняются. У них добавляются новые скиллы, интересы, опыт даже вне работы — и из всего этого нужно просто пересобраться.

«С твердого понимания, кто вы и что вы хотите, начинаются, как правило, самые крутые карьерные виражи», — заключила эксперт.