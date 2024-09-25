Эксперт дала 5 простых практических советов по изучению английского языка

Позвольте себе говорить по-английски с ошибками. Если этого не сделать, то речь никогда не сформируется. Ошибки — естественный и важный процесс, по которому всегда можно определить уровень усвоения, сообщила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

«Обязательно пройдите „стадию молчания“. Точно так же, как новорожденный не может вначале говорить и произносит первые слова к концу первого года жизни, так и изучающий должен дать себе время и „отмолчаться“», — сказала Гуревич.

Он подчеркнула, что в данном случае это означает иметь мудрого преподавателя, который понимает процессы усвоения и планирует занятия, где аудирование превалирует над всеми остальными навыками.

По словам специалиста, также следует учить английский язык ушами. Каким бы визуалом вы ни были, язык приходится воспринимать на слух. Именно восприятие на слух наиболее часто хромает у людей из-за отсутствия стадии молчания.

Эксперт отметила, что залогом успешного освоения зыка являются практика общения и спонтанные разговоры. Язык будет учиться сам собой при 80% практических занятий.

«Окружите себя английским — мультики, фильмы, подкасты, сериалы, а на чуть более высоком уровне — книги, статьи по работе, новости, любая интересующая вас информация. Таким образом можно воссоздать среду, не находясь в ней», — заключила Гуревич.