Совместный завтрак Владимира Путина и Си Цзиньпина может подтверждать договоренности или давать возможность обсудить дополнительные вопросы, объяснила эксперт по этикету Екатерина Богачева, сообщает aif.ru .

Лидеры России и Китая провели завтрак в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. По словам Богачевой, протокольные приемы пищи заранее включают в программу. Сам по себе завтрак не позволяет судить о статусе переговоров.

«Мы можем видеть, что это продуманное мероприятие с большим количеством декора, в довольно дружеской обстановке. На завтраке присутствуют также министр иностранных дел РФ Лавров и помощник президента Ушаков, лидеры сидят рядом, и это значит, что они будут вести какую-то беседу», — добавила собеседница aif.ru.

Эксперт также обратила внимание, что Путин сидел справа от китайского лидера. По ее словам, это самое почетное место. Размещение гостя напротив чаще связано с особенностями площадки. Общение шло через переводчиков.

Позднее Путин сравнил встречу с Си Цзиньпином с разговором с хорошим другом. Он рассказал об этом студентам Пекинского политехнического института, созданного на базе МГУ.

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